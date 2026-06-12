Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины и Молдавии 15 июня

Венгрия выступала против вступления Украины в Евросоюз при бывшем премьер-министре Викторе Орбане. После того как его сменил Петер Мадьяр, новое правительство Венгрии пообещало поддержать вступление Украины в ЕС, если улучшатся права венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом господин Мадьяр выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС.