Фон дер Ляйен назвала дату переговоров о вступлении Украины в ЕС

«В понедельник мы откроем блок, посвященный основам, которые составляют основу процесса присоединения. Он охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства закона до сильных демократических институтов», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.
Украина направила заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, Молдавия — в марте того же года. Для одобрения заявок потенциальных участников необходимо единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза.
Ранее Венгрия при бывшем премьер-министре Викторе Орбане возражала против вступления Украины в Евросоюз. После того как его сменил Петер Мадьяр, новое венгерское правительство заявило о готовности поддержать вступление Украины в ЕС при условии улучшения прав венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом Мадьяр выступил против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС.