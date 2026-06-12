Фон дер Ляйен назвала дату переговоров о вступлении Украины в ЕС

Ранее Венгрия при бывшем премьер-министре Викторе Орбане возражала против вступления Украины в Евросоюз. После того как его сменил Петер Мадьяр, новое венгерское правительство заявило о готовности поддержать вступление Украины в ЕС при условии улучшения прав венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом Мадьяр выступил против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС.