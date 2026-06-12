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Фон дер Ляйен назвала дату переговоров о вступлении Украины в ЕС

Все государства-члены Европейского союза достигли консенсуса относительно начала первого этапа переговоров о присоединении Украины и Молдавии к объединению. Как сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переговоры стартуют 15 июня в рамках межправительственной конференции.

Источник: Reuters

«В понедельник мы откроем блок, посвященный основам, которые составляют основу процесса присоединения. Он охватывает основные ценности и принципы, на которых построен ЕС, от верховенства закона до сильных демократических институтов», — написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

Украина направила заявку на членство в ЕС в феврале 2022 года, Молдавия — в марте того же года. Для одобрения заявок потенциальных участников необходимо единогласное согласие всех 27 стран Евросоюза.

Ранее Венгрия при бывшем премьер-министре Викторе Орбане возражала против вступления Украины в Евросоюз. После того как его сменил Петер Мадьяр, новое венгерское правительство заявило о готовности поддержать вступление Украины в ЕС при условии улучшения прав венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом Мадьяр выступил против ускоренной процедуры вступления Украины в ЕС.

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