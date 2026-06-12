Путин сменил руководителя канцелярии президента

Президент России Владимир Путин назначил Александра Матвеева руководителем канцелярии президента. Соответствующий указ был размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.
«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации», — говорится в указе.
Другим указом глава государства освободил от данной должности Андрея Казакова, который находился на данной должности с ноября 2020 года после смерти Александра Голублева.
Канцелярия входит в администрацию президента и занимается документационным обслуживанием ее деятельности.
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