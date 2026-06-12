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Путин сменил руководителя канцелярии президента

Президент России Владимир Путин назначил Александра Матвеева руководителем канцелярии президента.

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин назначил Александра Матвеева руководителем канцелярии президента. Соответствующий указ был размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Назначить Матвеева Александра Анатольевича руководителем Канцелярии Президента Российской Федерации», — говорится в указе.

Другим указом глава государства освободил от данной должности Андрея Казакова, который находился на данной должности с ноября 2020 года после смерти Александра Голублева.

Канцелярия входит в администрацию президента и занимается документационным обслуживанием ее деятельности.

Материал дополняется.

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