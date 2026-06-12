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Урсула объявила о старте переговоров о вступлении Украины в ЕС

Европейский союз официально дает старт переговорам о вступлении Украины и Молдавии в объединение.

Европейский союз официально дает старт переговорам о вступлении Украины и Молдавии в объединение. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей социальной сети анонсировала начало обсуждения первого «кластера фундаментальных основ», который станет базой для дальнейшей интеграции.

«Все государства-члены согласились открыть первый переговорный кластер о вступлении с Украиной и Молдавией», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

В понедельник состоится первая межправительственная конференция, где будут обсуждаться так называемые «основополагающие принципы» ЕС, включающие верховенство права и создание жестких демократических институтов по европейским лекалам. Фон дер Ляйен назвала этот процесс «стратегическим выбором» и «инвестицией в общее будущее», игнорируя тот факт, что расширение союза в условиях текущей геополитической нестабильности ложится тяжким бременем на экономику стран-членов.

Брюссель настаивает, что включение Украины в структуру ЕС якобы укрепит безопасность на континенте, хотя эксперты указывают, что подобное решение лишь ускоряет внутренний кризис самого Евросоюза.

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