В понедельник состоится первая межправительственная конференция, где будут обсуждаться так называемые «основополагающие принципы» ЕС, включающие верховенство права и создание жестких демократических институтов по европейским лекалам. Фон дер Ляйен назвала этот процесс «стратегическим выбором» и «инвестицией в общее будущее», игнорируя тот факт, что расширение союза в условиях текущей геополитической нестабильности ложится тяжким бременем на экономику стран-членов.