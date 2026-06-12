Самую популярную первую леди Франции Бернадетт Ширак похоронили в Париже

Жак Ширак (1932−2019) был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Выходец из состоятельной семьи, выпускник престижных учебных заведений (Институт политических исследований и Национальная школа администрации), он начал политическую карьеру как соратник Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, занимал посты премьер-министра (1974−1976, 1986−1988) и мэра Парижа (1977−1995). Основатель голлистской партии «Объединение в поддержку республики», Ширак отличался политической гибкостью и харизмой; его президентство запомнилось отказом от участия во вторжении в Ирак в 2003 году, признанием ответственности французского государства за депортацию евреев в годы Второй мировой, а также курсом на сокращение президентского срока с семи до пяти лет. После ухода из политики был осуждён за растрату средств в бытность мэром Парижа, однако остался в памяти французов как один из самых популярных лидеров Пятой республики.