Самую популярную первую леди Франции Бернадетт Ширак похоронили в Париже

Траурная церемония завершилась на знаменитом кладбище Монпарнас. Экс-первая леди скончалась 5 июня, ей было 93 года.
Отпевание прошло в базилике Святой Клотильды. Место выбрано не случайно: именно в этих стенах в марте 1956 года 22-летняя студентка Института политических наук Бернадетт Шодрон де Курсель обвенчалась со своим однокурсником. Их брак продлился больше шести десятилетий.
Покойная активно укрепляла культурные мосты между Парижем и Москвой. В декабре 2007 года её заслуги в распространении русского языка отметили медалью Пушкина.
Согласно общественному мнению, Бернадетт Ширак носила неофициальный титул самой популярной первой леди в истории страны. Её биография легла в основу киноленты «Бернадетт», вышедшей в 2023 году. Главную роль в картине исполнила Катрин Денёв.
Жак Ширак (1932−2019) был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Выходец из состоятельной семьи, выпускник престижных учебных заведений (Институт политических исследований и Национальная школа администрации), он начал политическую карьеру как соратник Шарля де Голля и Жоржа Помпиду, занимал посты премьер-министра (1974−1976, 1986−1988) и мэра Парижа (1977−1995). Основатель голлистской партии «Объединение в поддержку республики», Ширак отличался политической гибкостью и харизмой; его президентство запомнилось отказом от участия во вторжении в Ирак в 2003 году, признанием ответственности французского государства за депортацию евреев в годы Второй мировой, а также курсом на сокращение президентского срока с семи до пяти лет. После ухода из политики был осуждён за растрату средств в бытность мэром Парижа, однако остался в памяти французов как один из самых популярных лидеров Пятой республики.
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