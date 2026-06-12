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Посол РФ: Россия привержена прочному миру на Украине

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Москва привержена прочному мирному урегулированию конфликта на Украине, а не временной передышке для Киева. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, выступая на приеме в посольстве РФ в Берлине по случаю Дня России.

Источник: Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/TASS

«Россия привержена мирному урегулированию украинского конфликта, учитывающего принципиальные интересы безопасности нашей страны и права русскоязычного населения Украины. При этом, как не раз акцентировалось, речь идет о долгосрочном, всесторонне проработанном, юридически безупречном соглашении, а не о временной передышке для Киева. Наша позиция и здесь последовательна и неизменна», — отметил дипломат.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ не вынашивает агрессивных намерений в отношении стран Запада. «Курс на разрушение уникальных в своем многообразии двусторонних отношений никогда не был нашим выбором. Остается надеяться, что западные лидеры услышат этот сигнал, а нынешняя безудержная милитаризация и подготовка к войне с Россией уступят место осознанию собственных национальных интересов. А мир удастся отвести от опасной черты», — резюмировал посол.

12 июня в посольстве России в ФРГ состоялся торжественный прием по случаю Дня России. В этом году в мероприятии приняли участие более 50 руководителей аккредитованных в Берлине дипломатических миссий и военных атташе стран — членов БРИКС, ЕАЭС, ШОС, СНГ, а также государств Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Европы. Кроме того, на приеме присутствовали бывшие жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, проживающие в ФРГ, представители объединений российских соотечественников, местные общественные деятели.

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