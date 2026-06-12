Посол РФ: Россия привержена прочному миру на Украине

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что РФ не вынашивает агрессивных намерений в отношении стран Запада. «Курс на разрушение уникальных в своем многообразии двусторонних отношений никогда не был нашим выбором. Остается надеяться, что западные лидеры услышат этот сигнал, а нынешняя безудержная милитаризация и подготовка к войне с Россией уступят место осознанию собственных национальных интересов. А мир удастся отвести от опасной черты», — резюмировал посол.