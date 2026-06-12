Украина и Молдавия начинают переговоры о вступлении в ЕС 15 июня

Как уточнила фон дер Ляйен в соцсети X, все государства-члены ЕС согласовали открытие данного блока переговоров. «На первой межправительственной конференции в понедельник (15 июня. — РБК) мы откроем кластер по фундаментальным вопросам», — написала она.
Указанный блок является первым в переговорном процессе и охватывает ключевые критерии членства, включая верховенство закона и функционирование демократических институтов. Данный этап рассматривается в качестве основы для дальнейших переговоров о вступлении в ЕС.
Фон дер Ляйен отметила, что принятое решение отражает прогресс Украины и Молдавии в проведении реформ, несмотря на существенные вызовы. Она также добавила, что расширение Евросоюза является стратегическим выбором, направленным на укрепление мира, безопасности и процветания в Европе.
Заявки на вступление в ЕС Украина и Молдавия подали в 2022 году. Подготовка к официальному открытию первого переговорного кластера началась в начале июня.