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Путин назначил нового главу своей канцелярии

Президент РФ Владимир Путин сменил руководителя канцелярии своей администрации.

Президент РФ Владимир Путин сменил руководителя канцелярии своей администрации. На эту должность назначен Александр Матвеев, ранее работавший заместителем главы подразделения. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежний руководитель канцелярии Андрей Казаков, возглавлявший её с ноября 2020 года, освобождён от должности.

До нового назначения Матвеев курировал в администрации президента вопросы документационного обеспечения деятельности главы государства. Теперь он возглавил подразделение целиком.

Ранее Путин назначил Андрея Козлова помощником секретаря Совета безопасности РФ. На этом посту он сменил Павла Коновальчика, освобождённого от должности ещё в марте.

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