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Reuters: США вывезут уран из Ирана после подписания мирного соглашения

США и Иран очень близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США ожидают подписания документа в ближайшие дни. Одно из условий сделки — США вывезут из Ирана и уничтожат обогащенный уран, утверждает собеседник агентства.

США и Иран очень близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США ожидают подписания документа в ближайшие дни. Одно из условий сделки — США вывезут из Ирана и уничтожат обогащенный уран, утверждает собеседник агентства.

Соглашение также предполагает открытие Ормузского пролива в обмен на «значительное облегчение санкций» в отношении Ирана, сообщил Reuters высокопоставленный представитель администрации США. Другой источник агентства сообщил, что сделка может быть подписана 14 июня.

США и Иран утвердили окончательный вариант текста мирного соглашения, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. В свою очередь представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что иранская сторона продолжает рассматривать текст соглашения с США, и пока рано говорить о времени и месте подписания документа.

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