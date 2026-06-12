Reuters: США вывезут уран из Ирана после подписания мирного соглашения

США и Иран очень близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника. По его словам, США ожидают подписания документа в ближайшие дни. Одно из условий сделки — США вывезут из Ирана и уничтожат обогащенный уран, утверждает собеседник агентства.