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Самый высокий небоскрёб в мире Бурдж Халифа окрасился в цвета российского флага

Самый высокий небоскрёб в мире Бурдж Халифа в Дубае засиял цветами российского флага.

Самый высокий небоскрёб в мире Бурдж Халифа в Дубае засиял цветами российского флага. Фотографиями туристы делятся в соцсетях.

Высота Бурдж Халифы — 828 метров, из них 180 метров приходится на самый длинный в мире шпиль. Число этажей — 163, не считая еще 48 технических в шпиле и фундаменте.

По сложившейся традиции небоскреб подсвечивают в честь разных знаменательных дат. В День России 12 июня его также подсвечивают цветами триколора уже не первый год.

День России в нашей стране отмечается с 1992 года, в честь принятия Конституции 12 июня 1990 года.

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