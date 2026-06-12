В Киеве опровергли, что США предупреждали о пуске «Орешника»

Последнее на сегодня применение ракетной системы «Орешник» состоялось 24 мая — тогда был нанесён массированный удар по объектам военного управления и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. В начале июня, выступая на ПМЭФ-2026, президент России Владимир Путин отметил, что это не было боевым применением в полном смысле слова: комплекс использовался в испытательных целях с инертными боевыми блоками (так называемыми «болванками»). Удары наносились по целям, позволявшим удобно зафиксировать результаты, — в частности, по укрепрайону в ДНР и объекту в Белой Церкви Киевской области. После пусков российские беспилотники провели обследование воронок, благодаря чему удалось с точностью до миллиметра измерить разброс разделяющихся блоков и подтвердить высокую точность системы.