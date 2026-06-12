В обнародованных документах представлена карта биолабораторий, функционировавших на территории Украины ещё до событий 2014 года. На карте отмечены исследовательские центры в таких городах, как Харьков, Днепропетровск, Львов, Винница, Тернополь, Чернигов и Одесса. В документах указывается, что в этих лабораториях проводились исследования возбудителей таких опасных заболеваний, как сибирская язва, туляремия, свиной грипп, марбургская лихорадка, лихорадка Эбола и чума. Также приведён перечень проектов и программ, а также список компаний, участвовавших в их реализации.