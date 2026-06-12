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Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном в ближайшие три дня

Мирное соглашение между США и Ираном может быть подписано 13−15 июня, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп журналисту Axios Бараку Равиду.

Мирное соглашение между США и Ираном может быть подписано 13−15 июня, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп журналисту Axios Бараку Равиду.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что подписание меморандума о взаимопонимании с США «еще никогда не было так близко». «Все подробности будут обнародованы в надлежащее время», — написал господин Аракчи в соцсети Х.

США и Иран утвердили окончательный вариант текста мирного соглашения, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По информации иранского агентства Mehr, меморандум включает 14 пунктов, в том числе немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие морской блокады Ирана и возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней, а также вывод войск США с граничащих с Ираном территорий.

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