Трамп допустил подписание мирного соглашения с Ираном в ближайшие три дня

США и Иран утвердили окончательный вариант текста мирного соглашения, сообщил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По информации иранского агентства Mehr, меморандум включает 14 пунктов, в том числе немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, полное снятие морской блокады Ирана и возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней, а также вывод войск США с граничащих с Ираном территорий.