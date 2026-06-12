Аракчи: Иран вышел победителем из противостояния с США

По его словам, оптимальным моментом для завершения войны является период, когда одна из сторон обладает преимуществом.
«Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя», — сказал он в эфире иранского телевидения.
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