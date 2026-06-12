Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арагчи: США в меморандуме обязуются больше не вмешиваться в дела Ирана

Глава МИД республики заявил, что в документе Тегеран и Вашингтон обязуются уважать суверенитет друг друга.

ТЕГЕРАН, 12 июня. /ТАСС/. США, согласно меморандуму о взаимопонимании с Ираном, дают обязательство более не вмешиваться во внутренние дела Тегерана и не нарушать его суверенитет. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.

«США и Иран обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. На полностью равных условиях», — сказал он в эфире иранского государственного телевидения.

По его словам, неотъемлемой частью соглашения также будет и окончание агрессии Израиля против Ливана. «Мы не оставим Ливан в одиночестве», — добавил он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран и Вашингтон близки как никогда к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту. Представитель иранского внешнеполитического ведомства в свою очередь отметил, что текст соглашения с США по урегулированию конфликта находится на рассмотрении властей Ирана и пока рано говорить о времени и месте подписания документа.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше