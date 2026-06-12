Арагчи: США в меморандуме обязуются больше не вмешиваться в дела Ирана

«США и Иран обязуются уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. На полностью равных условиях», — сказал он в эфире иранского государственного телевидения.
По его словам, неотъемлемой частью соглашения также будет и окончание агрессии Израиля против Ливана. «Мы не оставим Ливан в одиночестве», — добавил он.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран и Вашингтон близки как никогда к подписанию меморандума, который должен положить конец конфликту. Представитель иранского внешнеполитического ведомства в свою очередь отметил, что текст соглашения с США по урегулированию конфликта находится на рассмотрении властей Ирана и пока рано говорить о времени и месте подписания документа.