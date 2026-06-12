Вице-премьер Армении надеется на решение разногласий с Россией

«Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу, а отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут и дальше развиваться в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства на благо наших государств и народов»'- заявил Григорян в ходе приема в Ереване в честь Дня России.
Он добавил, что Российская Федерация занимает важное место в мировой политике, экономике и культуре, а ее достижения служат свидетельством созидательного труда и таланта многонационального народа.
«Армению и Россию связывают многовековые исторические отношения, основанные на взаимном уважении, крепкой дружбе и тесных гуманитарных связях между нашими народами. Мы высоко ценим историю нашего сотрудничества и убеждены, что дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия отвечает интересам обеих стран и способствует укреплению стабильности и благополучия в регионе», — заявил Григорян.
Он добавил, что накопленный опыт сотрудничества — долгосрочный, фундаментальный и ценный актив, который важно сохранить при любой конфигурации международных отношений.