Вице-премьер Армении надеется на решение разногласий с Россией

«Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу, а отношения между Республикой Армения и Российской Федерацией будут и дальше развиваться в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства на благо наших государств и народов»'- заявил Григорян в ходе приема в Ереване в честь Дня России.