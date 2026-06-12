МВФ: структурные реформы на Украине замедлились

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Темпы проведения структурных реформ на Украине замедлились. Об этом говорится в письменном заявлении Международного валютного фонда (МВФ), обнародованном по итогам работы его миссии в Киеве.
Миссия занималась обзором выполнения рассчитанной на четыре года программы кредитной поддержки Киева в общем объеме $8,1 млрд. По итогам визита была достигнута предварительная договоренность о выделении Киеву транша в $690 млн. Это решение теперь должно быть утверждено Советом исполнительных директоров МВФ.
«Прогресс по структурным реформам замедлился», — заявил руководитель миссии фонда, работавшей на Украине, Гэвин Грей. «Было достигнуто соглашение рабочего уровня на основе пересмотренного графика согласованных реформ, корректирующих мер, чтобы заняться вопросом отставаний по срокам, а также дополнительных политических обязательств [Киева]», — отметил он.
В заявлении МВФ также содержится признание того, что Киев «с отставанием» достиг двух согласованных в рамках программы целей. При этом одной из целей украинские власти не достигли вовсе, подчеркивает фонд, не вдаваясь в детали.