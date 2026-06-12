В Иране раскрыли, что войдет в соглашение с США

Глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что договоренность с американской стороной предусматривает два этапа: меморандум об окончании конфликта и последующее достижение окончательного соглашения, которое затронет вопросы иранской ядерной программы и отмены санкций.
«В первом соглашении, оно же меморандум, будет снятие морской блокады и вопрос Ормузского пролива», — сказал Аракчи в эфире иранского телевидения.
Он также добавил, что будут даны обязательства об отказе от использования силы.