Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил о победе в конфликте с США

Иран вышел победителем из конфликта с США, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Он обвинил Израиль в попытках сорвать подписание меморандума об урегулировании конфликта.

Иран вышел победителем из конфликта с США, заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи. Он обвинил Израиль в попытках сорвать подписание меморандума об урегулировании конфликта.

«Враг думал, что после 12-дневной войны, в ходе 40-дневной войны, он сможет заставить Иран капитулировать, но столкнулся с мужественным сопротивлением народа и вооруженных сил Ирана», — сказал господин Аракчи (цитата по Fars).

По словам Аббаса Аракчи, заключение соглашения между Ираном и США будет проводиться в два этапа: сначала подписание меморандума из 14 пунктов, затем 60-дневные переговоры об окончательном прекращении конфликта. Обсуждение ядерной программы и снятия санкций с Ирана планируются на втором этапе.

Меморандум предполагает окончание боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, рассказал глава МИД Ирана. Документ также включает снятие морской блокады США и открытие Ормузского пролива. «Противник обязуется больше не быть инициатором войны и не применять угрозы и силу, и обе стороны будут уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга», — отметил господин Аракчи.

Президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном может быть подписано 13−15 июня.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше