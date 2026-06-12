Иран заявил о победе в конфликте с США

Меморандум предполагает окончание боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане, рассказал глава МИД Ирана. Документ также включает снятие морской блокады США и открытие Ормузского пролива. «Противник обязуется больше не быть инициатором войны и не применять угрозы и силу, и обе стороны будут уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела друг друга», — отметил господин Аракчи.