Украина не выполнила условие кредита МВФ

В фонде сообщили, что из трех структурных маяков, запланированных на первый квартал 2026 года, два были выполнены с опозданием, а один Киев не смог реализовать вовсе. Несмотря на это, стороны достигли соглашения на рабочем уровне по очередному траншу в размере 690 млн долларов.