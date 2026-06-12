Украина не выполнила условие кредита МВФ

Украина не выполнила одно из условий программы кредитования Международного валютного фонда, однако все равно получит новый транш финансовой помощи. Об этом говорится в заявлении МВФ.
В фонде сообщили, что из трех структурных маяков, запланированных на первый квартал 2026 года, два были выполнены с опозданием, а один Киев не смог реализовать вовсе. Несмотря на это, стороны достигли соглашения на рабочем уровне по очередному траншу в размере 690 млн долларов.
После его выделения общий объем средств, полученных Украиной в рамках программы МВФ на 8,1 млрд долларов, достигнет 2,2 млрд долларов. В организации отметили, что все количественные показатели эффективности по итогам марта были соблюдены, однако темпы реформ оказались ниже ожидаемых.
Как сообщил глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей, договоренность была достигнута после пересмотра графика реформ и согласования дополнительных обязательств со стороны Киева.
«Все количественные критерии эффективности и индикативные цели на конец марта были соблюдены, тогда как прогресс в структурных реформах замедлился», — отметил он.
По данным Bloomberg, невыполненным условием стало принятие закона об отмене налоговой льготы для международных посылок стоимостью свыше 45 евро. Украинский парламент не успел рассмотреть инициативу в срок.