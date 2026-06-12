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Путин захотел одним жестом ответить странам НАТО

Владимир Путин заявил, что на Западе «поторопились», когда публично заговорили о стратегическом поражении России.

Владимир Путин заявил, что хотел бы показать жестом, чего добьются страны Североатлантического альянса, которые желают стратегического поражения России.

Во время встречи с участниками спецоперации Владимир Путин отметил, что государства НАТО пытались нанести РФ стратегическое поражение. По его словам, некоторые страны даже вступили в альянс, чтобы поучаствовать в «разделе пирога». Однако они осознали, что это невозможно.

«Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», — добавил глава государства.

Владимир Путин также заявил, что на Западе «поторопились», когда публично заговорили о стратегическом поражении России.

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