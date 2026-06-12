Путин захотел одним жестом ответить странам НАТО

Во время встречи с участниками спецоперации Владимир Путин отметил, что государства НАТО пытались нанести РФ стратегическое поражение. По его словам, некоторые страны даже вступили в альянс, чтобы поучаствовать в «разделе пирога». Однако они осознали, что это невозможно.