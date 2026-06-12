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Стармер не будет уходить в отставку на фоне кризиса в Минобороны Британии

Кир Стармер заявил, что планирует остаться на посту премьера Британии, несмотря на кризис в министерстве обороны страны.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен остаться на посту лидера Лейбористской партии и сохранить должность главы правительства несмотря на череду политических кризисов. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу BBC, передает «Российская газета».

Глава кабинета министров подчеркнул, что не собирается отказываться от обязательства служить своей стране и выполнять мандат, полученный от народа.

Стармер признал необходимость принятия серьезных мер в ответ на накопившиеся проблемы в работе министерства обороны. При этом он отметил, что любому политику на его месте пришлось бы принимать столь же непростые решения в сложившейся ситуации.

По словам премьера, он осознает необходимость принятия серьезных мер на фоне масштабных потрясений в правительстве, кульминацией которых стала отставка министра обороны Джона Хили. Вместе с ним свои посты покинули заместитель главы оборонного ведомства и еще два высокопоставленных помощника.

Возможность президента США Дональда Трампа остаться на третий срок оценил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин в беседе с NEWS.ru. По его словам, американский лидер обсуждал такую возможность с помощниками для укрепления позиций Республиканской партии.

Для реализации этого плана главе Белого дома потребуется не только кардинально изменить общественное мнение, но и внести поправки в Конституцию страны. Действующее законодательство строго ограничивает президентство двумя сроками, а американское общество крайне негативно относится к подобным инициативам.

Ранее сообщалось, что череда отставок в Минобороны Британии нанесла удар по Киру Стармеру.

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