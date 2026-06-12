Британия 1 января запретит импорт дизтоплива и керосина из российской нефти

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Британия запретит импорт дизельного топлива и авиационного керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, с 1 января 2027 года. Об этом говорится в лицензии, распространенной министерством по делам бизнеса и торговли.
В ведомстве пояснили, что послабление в отношении этого вида топлива, объявленное меньше месяца назад — 19 мая, — изначально было лишь временным.
«Для поддержки британских цепочек поставок в переходный период была введена целевая лицензия. Она предусматривала возможность продолжения импорта дизельного топлива и авиационного керосина, обеспечивая необходимую гибкость на время вступления новых ограничений в силу. Лицензия с самого начала носила временный характер и должна была быть отменена как можно скорее, чтобы усилить давление на Россию», — отмечается в заявлении.