Британия 1 января запретит импорт дизтоплива и керосина из российской нефти

«Для поддержки британских цепочек поставок в переходный период была введена целевая лицензия. Она предусматривала возможность продолжения импорта дизельного топлива и авиационного керосина, обеспечивая необходимую гибкость на время вступления новых ограничений в силу. Лицензия с самого начала носила временный характер и должна была быть отменена как можно скорее, чтобы усилить давление на Россию», — отмечается в заявлении.