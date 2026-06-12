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Вице-премьер Армении надеется на решение разногласий с Россией

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Ереван рассчитывает урегулировать существующие разногласия с Москвой путем переговоров и сохранить конструктивные отношения между двумя странами.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что Ереван рассчитывает урегулировать существующие разногласия с Москвой путем переговоров и сохранить конструктивные отношения между двумя странами.

«Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу», — сказал он на приеме в честь Дня России в Ереване.

По его словам, армянская сторона также рассчитывает на дальнейшее развитие двусторонних связей в духе взаимопонимания и добрососедства.

Григорян отметил, что Россия играет значимую роль в мировой политике, экономике и культуре, а также напомнил о многовековой истории отношений между двумя государствами.

Вице-премьер подчеркнул, что Армению и Россию связывают прочные гуманитарные контакты, дружеские отношения и многолетний опыт сотрудничества. По его мнению, дальнейшее развитие взаимодействия отвечает интересам обеих стран и способствует стабильности в регионе.