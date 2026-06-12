Reuters: США считают, что сделка с Ираном может быть подписана в ближайшие дни

«Переговорная команда обеспечила нам очень выгодное положение, однако мы еще не совсем на финише, но очень близко», — отметил этот чиновник. По его словам, упомянутый меморандум предусматривает принятие Ираном мер по возобновлению нормального судоходства через Ормузский пролив и прекращение США морской блокады исламской республики. В документе также есть положения о демонтаже иранской ядерной программы, ликвидации запасов обогащенного урана республики и о проведении в ней инспекций.
По словам американского должностного лица, в случае выполнения Ираном перечисленных условий, экономическое давление в отношении исламской республики будет ослаблено. «Иранцы ничего не получают за подписание меморандума о взаимопонимании и за само ведение переговоров», — заверил чиновник. «Они получают экономическую выгоду за соблюдение своих обязательств, предусмотренных сделкой. Так что если они передадут ядерный материал, как обещают, то что-то получат. Если они ликвидируют ядерную программу или свои ядерные объекты, то получат что-то еще», — добавил он.
28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп заявил 11 июня, что Вашингтон и Тегеран фактически согласовали договоренности о завершении боевых действий. Он не исключил, что меморандум о взаимопонимании между сторонами будет подписан в эти выходные дни.