Reuters: США считают, что сделка с Ираном может быть подписана в ближайшие дни

По словам американского должностного лица, в случае выполнения Ираном перечисленных условий, экономическое давление в отношении исламской республики будет ослаблено. «Иранцы ничего не получают за подписание меморандума о взаимопонимании и за само ведение переговоров», — заверил чиновник. «Они получают экономическую выгоду за соблюдение своих обязательств, предусмотренных сделкой. Так что если они передадут ядерный материал, как обещают, то что-то получат. Если они ликвидируют ядерную программу или свои ядерные объекты, то получат что-то еще», — добавил он.