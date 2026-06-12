Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: RT на русском

Средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

Таким образом, число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве за день, выросло до 27.

Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО за день уничтожили 185 украинских дронов над российскими регионами.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше