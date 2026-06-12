Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны сбили два БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.
Таким образом, число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве за день, выросло до 27.
Ранее в Минобороны заявили, что средства ПВО за день уничтожили 185 украинских дронов над российскими регионами.
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