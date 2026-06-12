Писториус: решение по новому истребителю после краха проекта FCAS еще не принято

БЕРЛИН, 12 июня. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что после выдвижения бизнесом инициативы по разработке нового истребителя решение о возможных проектных обязательствах еще не принято.
«Я очень рад этой инициативе, сейчас нужны инициативы именно такого рода», — сказал Писториус на Международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине. «Однако мы должны очень внимательно посмотреть, кто, что, с кем, как быстро, по какой цене и с каким участием германской промышленности может сделать», — подчеркнул он. По этой причине, по его словам, до принятия решения еще далеко.
Ранее восемь компаний заявили о своей готовности и заинтересованности принять участие в разработке нового боевого самолета. В число этих предприятий входят оборонное подразделение Airbus, MTU, Hensoldt, MBDA, Autoflug, Diehl Defence, Liebherr, а также Rohde und Schwarz. Они выступают совместно под названием Team Gen 6. Планируемый новый истребитель в отрасли называют боевым самолетом шестого поколения. Инициативе компаний предшествовал крах франко-германского проекта истребителя FCAS (Future Combat Air System). В нем участвовали оборонное подразделение Airbus и французская Dassault. Однако в последнее время обе компании так и не смогли разрешить свои разногласия по проекту.
8 июня агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились закрыть многомиллиардный проект по созданию европейского истребителя нового поколения FCAS. Стороны пришли к совместному выводу, что концерны Dassault и Airbus не способны найти общий язык при создании боевого самолета. В связи с этим Мерц предложил Макрону отказаться от дальнейшей разработки истребителя. Согласно плану, к 2040 году FCAS должен был заменить используемые Бундесвером самолеты Eurofighter, а также французские истребители Rafale.