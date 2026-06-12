Писториус: решение по новому истребителю после краха проекта FCAS еще не принято

«Я очень рад этой инициативе, сейчас нужны инициативы именно такого рода», — сказал Писториус на Международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине. «Однако мы должны очень внимательно посмотреть, кто, что, с кем, как быстро, по какой цене и с каким участием германской промышленности может сделать», — подчеркнул он. По этой причине, по его словам, до принятия решения еще далеко.