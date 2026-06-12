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Плющев: буду следить за сборной Ирана на ЧМ-26, они близки нам по духу

Заслуженный тренер России Владимир Плющев признался, что будет следить за сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев признался, что будет следить за сборной Ирана на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Я буду следить за сборной Ирана. Иранцы играют своим составом, тогда как у французов есть ребята, рождённые в других странах. Иранцы близки нам по духу, это наши союзники. Плюс по отношению к иранцам сейчас есть гонения. У них тяжёлая судьба. То, что команда представлена на чемпионате мира, — большое достижение», — приводит его слова Metaratings.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Сборная Ирана попала в группу с командами Новой Зеландии, Бельгии и Египта.

Ранее ФИФА ответила на обвинения в завышении статистики посещаемости матчей чемпионата мира — 2026.

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