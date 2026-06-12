Плющев: буду следить за сборной Ирана на ЧМ-26, они близки нам по духу

«Я буду следить за сборной Ирана. Иранцы играют своим составом, тогда как у французов есть ребята, рождённые в других странах. Иранцы близки нам по духу, это наши союзники. Плюс по отношению к иранцам сейчас есть гонения. У них тяжёлая судьба. То, что команда представлена на чемпионате мира, — большое достижение», — приводит его слова Metaratings.