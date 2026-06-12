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В Венгрии семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом из Молдавии

В Венгрии семь человек погибли, ещё двое получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса из Молдавии.

В Венгрии семь человек погибли, ещё двое получили ранения в результате ДТП с участием микроавтобуса из Молдавии.

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

Микроавтобус с молдавскими номерами врезался в грузовик, который стоял в пробке на трассе. Уточняется, что причиной затора стала другая авария, в результате которой погиб водитель грузового автомобиля.

Инциденты произошли с разницей в 40 минут.

Власти Венгрии заявили, что все восемь погибших в двух ДТП — иностранцы.

Ранее четыре человека погибли в ДТП со школьным автобусом и поездом в Бельгии.

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