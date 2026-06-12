МО Израиля: ЦАХАЛ не уйдет из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июня. /ТАСС/. Израиль намерен продолжать удерживать военный контроль над некоторыми приграничными районами Ливана, Сирии и частью сектора Газа. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, комментируя переговоры между США и Ираном.
«Израиль не будет выводить войска из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе. Армия обороны Израиля продолжит защищать наши границы и наших граждан — от вершины горы Хермон, до гор Ливана, районов Самарии (северная часть Западного берега реки Иордан — прим. ТАСС) и большей части Газы — от угроз со стороны джихадистских сил и организаций, извлекая из событий 7 октября ключевой урок», — написал Кац в X.
По словам министра, у Израиля «четкая и недвусмысленная концепция безопасности». «Мы работаем против угроз как ближних, так и дальних, и стремимся к принятию решений, а не к компромиссам и уступкам», — указал он.
«В этот период на кону стоит многое, и мы полны решимости продолжать проводить твердую политику безопасности, которая предотвратит нанесение ущерба нашим достижениям в области безопасности и не поставит под угрозу нашу способность бороться против шиитской оси зла во главе с Ираном и суннитской оси зла во главе с “Братьями-мусульманами” (признана террористической, запрещена в РФ), — добавил Кац.
В настоящий момент армия Израиля, помимо Западного берега реки Иордан, контроль над которым был установлен в 1967 году, контролирует более 60% территории сектора Газа (кампания ведется с 2023 года), сирийские Голанские высоты, занятые в 1967 году, и (с 2024 года) буферную зону в том же районе (включая вершину горы Хермон), а также ряд районов в Южном Ливане, где заявлена цель создания буферной зоны для предотвращения обстрелов северной части Израиля со стороны вооруженных отрядов шиитского движения «Хезболлах».