МО Израиля: ЦАХАЛ не уйдет из зон безопасности в Ливане, Сирии и Газе

В настоящий момент армия Израиля, помимо Западного берега реки Иордан, контроль над которым был установлен в 1967 году, контролирует более 60% территории сектора Газа (кампания ведется с 2023 года), сирийские Голанские высоты, занятые в 1967 году, и (с 2024 года) буферную зону в том же районе (включая вершину горы Хермон), а также ряд районов в Южном Ливане, где заявлена цель создания буферной зоны для предотвращения обстрелов северной части Израиля со стороны вооруженных отрядов шиитского движения «Хезболлах».