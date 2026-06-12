Дмитриев призвал Хантера Байдена рассказать о коррупции его семьи на Украине

Хантер Байден, младший сын Джо Байдена, стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года. Он должен был курировать юридический блок и заниматься продвижением компании в международных организациях. Джо Байден в это время занимал пост вице-президента США. Американская пресса писала, что Хантер Байден имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью своего отца. За это он якобы мог получать значительные суммы денег, часть из которых, по утверждению ряда республиканцев, мог передавать отцу.