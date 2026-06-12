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Дмитриев призвал Хантера Байдена рассказать о коррупции его семьи на Украине

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами заявил, что сын экс-президента США должен также рассказать о биолабораториях и нарушениях связанных с компанией Burisma.

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев призвал сына бывшего президента США Джо Байдена Хантера рассказать о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях и нарушениях, связанных с крупнейшей украинской газодобывающей компанией Burisma, где Хантер Байден в 2014—2019 годах был членом советов директоров.

«Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления — очень трогательно. Вы почувствуете еще большее облегчение, если также расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях, нарушениях [связанных с украинской энергетической компанией] Burisma и “10% для большого парня”. Пожалуйста, сделайте это. X и весь мир ждут», — написал Дмитриев в Х.

Так он отреагировал на пост Хантера Байдена, в котором тот заявил, что ни один демократ в этом столетии не выигрывал выборы президента США «без Байдена в бюллетене».

Семья Байденов и Украина.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы Джо Байдену, занимавшему пост вице-президента, фактически было поручено курировать политику в отношении Украины. В конце 2015 года он отмечал, что в течение уже «более тысячи часов» говорил по телефону с Петром Порошенко, который в то время являлся украинским лидером.

Хантер Байден, младший сын Джо Байдена, стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma в апреле 2014 года. Он должен был курировать юридический блок и заниматься продвижением компании в международных организациях. Джо Байден в это время занимал пост вице-президента США. Американская пресса писала, что Хантер Байден имел возможность лоббировать интересы Burisma с помощью своего отца. За это он якобы мог получать значительные суммы денег, часть из которых, по утверждению ряда республиканцев, мог передавать отцу.

Расследовать ситуацию вокруг Burisma попытался в 2016 году занимавший тогда пост генпрокурора Украины Виктор Шокин. Джо Байден вскоре после этого призвал Киев отправить Шокина в отставку. Данное требование было выполнено Украиной.

В 2019 году о коррупции в Burisma и вмешательстве Джо Байдена в украинские дела стал наводить справки адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани. В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года Трамп несколько раз призывал его оказать содействие расследованию Джулиани. Позднее демократы в Конгрессе США расценили эти призывы как попытку оказать давление на иностранного лидера и 24 сентября 2019 года инициировали процесс импичмента в отношении Трампа.

Скандал с Burisma разразился за год до президентских выборов в 2020 году. Демократы выражали мнение, что Трамп собирался с помощью расследования Джулиани помешать Джо Байдену одержать победу в президентской гонке. Сам Трамп неоднократно обвинял демократов в том, что они раздули историю с телефонным разговором, чтобы подорвать его шансы на переизбрание.

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