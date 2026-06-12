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Армия Израиля заявила об ударе по военным складам ХАМАС в Газе

На объектах хранились минометные снаряды, противотанковые гранатометы, взрывные устройства, огнестрельное оружие и прочие виды вооружений, сообщили в ЦАХАЛ.

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июня. /ТАСС/. Израильские военные нанесли точечный удар по центральной части сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Его целью названы три объекта, использовавшиеся, по данным израильских военных, вооруженными отрядами палестинского движения ХАМАС для хранения оружия.

На складах хранились минометные снаряды, противотанковые гранатометы, взрывные устройства, огнестрельное оружие и прочие виды вооружений, заявили в армии.

По версии израильской стороны, это вооружение было уничтожено «с целью устранения угрозы» израильским военным, действующим в секторе Газа, и гражданскому населению Израиля.

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