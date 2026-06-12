Израиль намерен сохранить за собой свободу действий против Ирана

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Трамп заявил 11 июня, что Вашингтон и Тегеран фактически согласовали договоренности о завершении боевых действий. Он не исключил, что меморандум о взаимопонимании между сторонами будет подписан в эти выходные дни.