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Израиль намерен сохранить за собой свободу действий против Ирана

Это заявление Израильский министр обороны Исраэль Кац сделал, комментируя переговоры Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта.

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июня. /ТАСС/. Израильский министр обороны Исраэль Кац заявил о желании его страны сохранить свободу действий в отношении Ирана в будущем. Это заявление он сделал, комментируя переговоры Вашингтона и Тегерана об урегулировании конфликта.

«Израиль должен обеспечить, чтобы и в будущем мы сохранили возможность действовать независимо для предотвращения получения Ираном ядерного оружия. Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху и я поручили Армии обороны Израиля подготовиться к этому соответствующим образом», — написал он в X.

Говоря об американо-иранских переговорах, Кац выразил мнение, что президент США Дональд Трамп ведет их «исходя из американских интересов, включая общие интересы с Израилем по поводу предотвращения получения Ираном ядерного оружия». По словам министра, Израиль ожидает, что Вашингтон «будет придерживаться этого принципа, а также других принципов в области ракетного вооружения и деятельности террористических группировок».

Ранее Израиль последовательно настаивал на том, что любое соглашение с Ираном должно включать запрет для Ирана на ядерную программу, ограничение программы баллистических ракет и сворачивание поддержки союзным Тегерану силам на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Трамп заявил 11 июня, что Вашингтон и Тегеран фактически согласовали договоренности о завершении боевых действий. Он не исключил, что меморандум о взаимопонимании между сторонами будет подписан в эти выходные дни.

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