Аракчи: снятие морской блокады войдёт в меморандум Ирана и США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что в рамках меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту Вашингтона и Тегерана, будет обсуждаться вопрос снятия морской блокады и ситуации вокруг Ормузского пролива.
«Вопрос снятия морской блокады и Ормузского пролива будет обсуждаться в рамках этого меморандума», — цитирует его IRIB.
Министр также отметил, что Ормузский пролив находится под контролем Ирана и Омана и вскоре страны опубликуют совместное заявление по его управлению.
«Этот водный путь на протяжении многих лет оставался открытым и бесплатным для судоходства, однако Иран принял серьёзное решение, и будущее Ормузского пролива уже не будет таким, как прежде», — сказал Аракчи.
По его словам, в меморандум также включены вопросы ядерной программы, снятия санкций, восстановления страны и заблокированных средств исламской республики.
«Если положения меморандума не будут соблюдены, окончательное соглашение подписано не будет», — заявил глава МИД.
Кроме того, Аракчи отметил, что война должна завершиться на всех фронтах, включая Ливан.
Затронув тему иранских обогащённых материалов, он подчеркнул, что Тегеран допускает решение вопроса только путём их разбавления на территории исламской республики.