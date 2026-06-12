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Дмитриев пошутил, что инопланетяне медленно добиваются отставки Стармера

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что инопланетяне медленно добиваются отставки британского премьера Кира Стармера.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что инопланетяне медленно добиваются отставки британского премьера Кира Стармера.

«Два дня назад я попросил инопланетян помочь человечеству добиться отставки Стармера. Похоже, инопланетяне работают медленно, но верно», — написал он в X.

Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию The Telegraph о том, что британские вооружённые силы полностью утратили доверие к Стармеру. Накануне глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что покидает свой пост. Заместитель министра обороны страны по вооружённым силам Алистер Карнс также объявил об уходе в отставку.

Ранее Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам с просьбой убедить британского премьера уйти в отставку.

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