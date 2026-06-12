Дмитриев пошутил, что инопланетяне медленно добиваются отставки Стармера

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев пошутил, что инопланетяне медленно добиваются отставки британского премьера Кира Стармера.
«Два дня назад я попросил инопланетян помочь человечеству добиться отставки Стармера. Похоже, инопланетяне работают медленно, но верно», — написал он в X.
Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию The Telegraph о том, что британские вооружённые силы полностью утратили доверие к Стармеру. Накануне глава Минобороны Великобритании Джон Хили сообщил, что покидает свой пост. Заместитель министра обороны страны по вооружённым силам Алистер Карнс также объявил об уходе в отставку.
Ранее Дмитриев в шутку обратился к инопланетянам с просьбой убедить британского премьера уйти в отставку.