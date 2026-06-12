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Трамп позвонил сборной США перед первым матчем команды на ЧМ-26

Президент США Дональд Трамп позвонил сборной США перед их первым матчем на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Источник: RT на русском

Президент США Дональд Трамп позвонил сборной США перед их первым матчем на чемпионате мира по футболу 2026 года.

«Думаю, у вас есть действительно хорошие шансы пройти весь путь до конца, поэтому хочу пожелать вам большой удачи», — приводит слова Трампа пресс-служба сборной США.

Также он обратился к главному тренеру команды Маурисио Почеттино: «Я звоню сказать, что вы замечательный человек и великолепный тренер».

Команда поблагодарила Трампа за поддержку и пообещала сделать всё возможное, чтобы ими гордились.

США сыграют с Парагваем в ночь на 13 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее Николай Левников высказался о ситуации с запретом на въезд в США сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану.

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