Трамп позвонил сборной США перед первым матчем команды на ЧМ-26

Президент США Дональд Трамп позвонил сборной США перед их первым матчем на чемпионате мира по футболу 2026 года.
«Думаю, у вас есть действительно хорошие шансы пройти весь путь до конца, поэтому хочу пожелать вам большой удачи», — приводит слова Трампа пресс-служба сборной США.
Также он обратился к главному тренеру команды Маурисио Почеттино: «Я звоню сказать, что вы замечательный человек и великолепный тренер».
Команда поблагодарила Трампа за поддержку и пообещала сделать всё возможное, чтобы ими гордились.
США сыграют с Парагваем в ночь на 13 июня.
Ранее Николай Левников высказался о ситуации с запретом на въезд в США сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану.