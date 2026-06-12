CNN: Трамп поставил на паузу план наземной операции в Иране для захвата урана

В Пентагоне определили уровень риска для операции как «высокий или экстремальный». Эксперты также отнеслись к идее операции скептически, отметив, что обнаружить и безопасно извлечь находящийся в газообразном состоянии нестабильный материал в условиях боевых действий будет очень трудно.