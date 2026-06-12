CNN: Трамп поставил на паузу операцию ВС США по захвату иранского урана

По словам источников, близких к ситуации, президент Трамп принял решение приостановить операцию после получения предупреждений о том, что это может спровоцировать жесткий ответ со стороны Ирана, привести к дальнейшему обострению конфликта и вызвать еще большее дестабилизирующее воздействие на мировую экономику. Также сообщается, что президент выражал опасения относительно возможных значительных потерь среди американских военнослужащих.