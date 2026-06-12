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CNN: Трамп поставил на паузу операцию ВС США по захвату иранского урана

ВС США планировали проведение наземной операции с целью захвата иранского урана.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы США планировали проведение наземной операции с целью захвата иранского урана, однако президент Дональд Трамп временно приостановил ее реализацию, сообщает CNN.

По информации телеканала, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн в конце мая посетил штаб-квартиру Центрального командования во Флориде, где ему доложили о намерениях американских военных осуществить вторжение в Иран с целью захвата высокообогащенного урана.

По словам источников, близких к ситуации, президент Трамп принял решение приостановить операцию после получения предупреждений о том, что это может спровоцировать жесткий ответ со стороны Ирана, привести к дальнейшему обострению конфликта и вызвать еще большее дестабилизирующее воздействие на мировую экономику. Также сообщается, что президент выражал опасения относительно возможных значительных потерь среди американских военнослужащих.

В четверг Трамп сообщил журналистам, что, по его мнению, руководство Ирана выразило готовность подписать соглашение с Соединенными Штатами. Накануне в МИД Ирана также подтвердили согласование меморандума о взаимопонимании с Соединенными Штатами по основным пунктам.

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