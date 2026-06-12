Гроссмейстер из США назвал актом русофобии решение ФИДЕ приостановить членство ФШР

«Это ещё один бессмысленный поступок русофобов, вроде той гимнастки, которая зажала себе уши при исполнении гимна России», — приводит его слова РИА Новости.
Он также уверен, что нынешняя ситуация не помешает Аркадию Дворковичу вновь выиграть выборы президента федерации.
Отстранение вступает в силу с 10 июня. В рамках санкций ФШР теряет право участвовать в любых мероприятиях под эгидой ФИДЕ. Кроме того, национальная сборная России не сможет выступать на турнирах.
Ранее Сергей Шипов прокомментировал отстранение ФШР.