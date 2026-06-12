Кадыров высмеял западные санкции: «Боюсь показать свою кошку»

Глава Чечни Рамзан Кадыров пошутил, что боится показать свою кошку. Он скрывает домашнее животное из-за того, что Запад начал подвергать санкциям даже зверей, поэтому кошка тоже может оказаться в «черном списке». Об этом сообщает РИА Новости.