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Вице-премьер Армении Григорян выразил надежду на решение разногласий с Россией

Вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил надежду, что возникшие между Москвой и Ереваном разногласия будут решены.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил надежду, что возникшие между Москвой и Ереваном разногласия будут решены.

Об этом он сказал в ходе приёма в Ереване в честь Дня России.

«Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу», — цитирует его РИА Новости.

Он также выразил надежду, что отношения между Ереваном и Москвой будут «развиваться в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства» на благо стран и народов.

Кроме того, Григорян напомнил, что Армению и Россию связывают многовековые исторические отношения.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.

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