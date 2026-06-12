Вице-премьер Армении Григорян выразил надежду на решение разногласий с Россией

Вице-премьер Армении Мгер Григорян выразил надежду, что возникшие между Москвой и Ереваном разногласия будут решены.
Об этом он сказал в ходе приёма в Ереване в честь Дня России.
«Выражаем надежду, что существующие вопросы и разногласия будут успешно преодолены благодаря открытому диалогу», — цитирует его РИА Новости.
Он также выразил надежду, что отношения между Ереваном и Москвой будут «развиваться в духе взаимопонимания, взаимоуважения и добрососедства» на благо стран и народов.
Кроме того, Григорян напомнил, что Армению и Россию связывают многовековые исторические отношения.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян поздравил российского лидера Владимира Путина с Днём России.