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Аракчи: уважение суверенитета Ирана — неотъемлемая часть меморандума

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что уважение суверенитета Ирана является неотъемлемой частью меморандума о взаимопонимании с США.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что уважение суверенитета Ирана является неотъемлемой частью меморандума о взаимопонимании с США.

Его заявление приводит Press TV.

Министр также уточнил, что в рамках меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту Вашингтона и Тегерана, будет обсуждаться вопрос снятия морской блокады и ситуации вокруг Ормузского пролива.

По его словам, Иран стал победителем в конфликте с Соединёнными Штатами.

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