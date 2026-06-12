Аракчи: уважение суверенитета Ирана — неотъемлемая часть меморандума

Его заявление приводит Press TV.
Министр также уточнил, что в рамках меморандума о взаимопонимании, который должен положить конец конфликту Вашингтона и Тегерана, будет обсуждаться вопрос снятия морской блокады и ситуации вокруг Ормузского пролива.
По его словам, Иран стал победителем в конфликте с Соединёнными Штатами.
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