Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о биолабораториях

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Президент США Дональд Трамп тогда утверждал, что за лоббистскую работу по «продаже» доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов.