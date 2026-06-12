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Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о биолабораториях

Дмитриев призвал сына Байдена рассказать о коррупции и биолабораториях.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал сына экс-президента США Джо Байден Хантера рассказать об участии семьи в коррупционных схемах на Украине и организации биолабораторий.

Ранее свет увидели документы нацразведки США, из них следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий.

«Дорогой Хантер… Ты испытаешь еще большее облегчение, когда расскажешь все об (участии — ред.) семьи Байденов в коррупции на Украине, биолабораториях, нарушениях (фирмы — ред.) Burisma и “10% для босса”. Пожалуйста, сделай это», — написал Дмитриеев на своей странице в соцсети X.

Так Дмитриев прокомментировал публикацию Хантера Байдена, в которой он заявил, что ни один кандидат от Демократической партии США в этом веке еще не выигрывал выборы «без Байдена в бюллетене».

В октябре 2020 года газета New York Post опубликовала ряд электронных писем в адрес Хантера Байдена, где упоминалось, что он представлял своего отца в бытность того вице-президентом США своим работодателям в украинской фирме Burisma. Президент США Дональд Трамп тогда утверждал, что за лоббистскую работу по «продаже» доступа к его отцу Байден-младший получил миллионы долларов.

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