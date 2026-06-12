Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал Хантера Байдена, сына бывшего президента США, публично рассказать о коррупционных схемах семьи Байденов на территории Украины.
«Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления — очень трогательно. Вы почувствуете еще большее облегчение, если также расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине», — написал Дмитриев в ответ на пост Байдена-младшего.
Дмитриев также упомянул деятельность американских биолабораторий, а также нарушений, связанных с энергокомпанией Burisma и распределением долей доходов для «большого парня».
Напомним, в 2014—2019 годах Хантер Байден входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Противники Джо Байдена заявляют, что Хантер получил должность исключительно из-за влияния своего отца.