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Дмитриев призвал Хантера Байдена раскрыть факты о коррупции на Украине

Дмитриев призвал сына экс-президента США Джо Байдена рассказать о коррупционных схемах на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев призвал Хантера Байдена, сына бывшего президента США, публично рассказать о коррупционных схемах семьи Байденов на территории Украины.

«Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления — очень трогательно. Вы почувствуете еще большее облегчение, если также расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине», — написал Дмитриев в ответ на пост Байдена-младшего.

Дмитриев также упомянул деятельность американских биолабораторий, а также нарушений, связанных с энергокомпанией Burisma и распределением долей доходов для «большого парня».

Напомним, в 2014—2019 годах Хантер Байден входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma. Противники Джо Байдена заявляют, что Хантер получил должность исключительно из-за влияния своего отца.

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