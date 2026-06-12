Дмитриев призвал Хантера Байдена раскрыть факты о коррупции на Украине

«Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления — очень трогательно. Вы почувствуете еще большее облегчение, если также расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине», — написал Дмитриев в ответ на пост Байдена-младшего.