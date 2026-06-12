Аэропорт Краснодара ввёл дополнительные ограничения на полёты

В аэропорту Краснодара введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения касаются как посадки, так и вылета самолётов. При этом, согласно действующему NOTAM, воздушная гавань продолжает принимать и отправлять регулярные рейсы в промежутке с 09:00 до 23:00.
В Росавиации подчеркнули, что данные меры являются вынужденными и направлены исключительно на обеспечение безопасности полётов.
Ранее в пяти российских аэропортах сняли временные ограничения на приём и выпуск рейсов.