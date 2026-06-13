Аракчи заявил, что Иран вышел победителем из конфликта с США

12 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире местного телевидения заявил о победе своей страны в конфликте с Соединенными Штатами.
Он подчеркнул, что наиболее подходящий момент для завершения военных действий наступает тогда, когда одна из сторон обладает преимуществом.
«Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя», — отметил дипломат.
Аракчи также указал, что на протяжении всего конфликта каждую ночь, когда противники Ирана предпринимали атаки, следовал незамедлительный ответ.
«Мы ни в коем случае не пойдем на компромисс с национальными интересами Ирана и не поддадимся давлению и запугиванию», — процитировала его слова иранская телерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.
Агентство Mehr в тот же день опубликовало проект меморандума, включающий 14 пунктов. В соответствии с этим документом, США обязаны представить программу восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов. При этом итоговые переговоры между сторонами будут сосредоточены на ядерных и экономических вопросах, а обсуждение ракетной программы Тегерана не предусмотрено.