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Аракчи заявил, что Иран вышел победителем из конфликта с США

Иран вышел победителем из конфликта с США, лучшее время для окончания войны — это когда есть преимущества, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Источник: Аргументы и факты

12 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в эфире местного телевидения заявил о победе своей страны в конфликте с Соединенными Штатами.

Он подчеркнул, что наиболее подходящий момент для завершения военных действий наступает тогда, когда одна из сторон обладает преимуществом.

«Наиболее удачное время для прекращения войны, когда есть преимущество. Мы действительно одержали победу на поле боя», — отметил дипломат.

Аракчи также указал, что на протяжении всего конфликта каждую ночь, когда противники Ирана предпринимали атаки, следовал незамедлительный ответ.

«Мы ни в коем случае не пойдем на компромисс с национальными интересами Ирана и не поддадимся давлению и запугиванию», — процитировала его слова иранская телерадиокомпания IRIB в своем Telegram-канале.

Ранее в тот же день премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран пришли к согласию по окончательному проекту мирного договора. По его словам, Исламабад активно взаимодействует как с Вашингтоном, так и с Тегераном, чтобы завершить процесс переговоров.

Агентство Mehr в тот же день опубликовало проект меморандума, включающий 14 пунктов. В соответствии с этим документом, США обязаны представить программу восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов. При этом итоговые переговоры между сторонами будут сосредоточены на ядерных и экономических вопросах, а обсуждение ракетной программы Тегерана не предусмотрено.

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