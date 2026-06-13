Аракчи заявил, что Иран вышел победителем из конфликта с США

Агентство Mehr в тот же день опубликовало проект меморандума, включающий 14 пунктов. В соответствии с этим документом, США обязаны представить программу восстановления иранской экономики на сумму не менее 300 миллиардов долларов. При этом итоговые переговоры между сторонами будут сосредоточены на ядерных и экономических вопросах, а обсуждение ракетной программы Тегерана не предусмотрено.