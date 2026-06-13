Десятки людей пришли к Кеннеди-центру посмотреть на удаление имени Трампа

Решение о переименовании комплекса в честь Трампа принял 18 декабря 2025 года совет управляющих центра. С того дня площадка стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа — в честь 35-го и 45-го и 47-го президентов США. Однако суд, рассматривавший иски, поданные к центру в связи с его переименованием и планами капитального ремонта, счел, что совет управляющих превысил полномочия, приняв решение о переименовании. Судья предписал в течение двух недель вернуть комплексу прежнее название. В постановлении судьи указывалось, что переименование комплекса возможно только при участии Конгресса США.