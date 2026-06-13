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Десятки людей пришли к Кеннеди-центру посмотреть на удаление имени Трампа

Большинство собравшихся публично выражает несогласие с политикой действующего президента США.

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Десятки людей собрались у главного театрально-концертого комплекса американской столицы — Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, — чтобы посмотреть, как с его фасада удалят имя президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС.

Большинство собравшихся публично выражает несогласие с политикой действующего президента США. Часть пришедших к зданию американцев держат самодельные плакаты с различными лозунгами антитрамповского содержания.

На прилегающей к центру улице у обочины, причем прямо под знаком «Стоянка запрещена», расположилось минимум пять внедорожников съемочных групп ряда американских телеканалов. Полиция их не выгоняет. Десятки репортеров из самых разных СМИ, в том числе иностранных, дежурят в нескольких точках у здания. Среди них бывший корреспондент телеканала CNN Джим Акоста, который получил известность благодаря словесной перепалке с Трампом на пресс-конференции в Белом доме несколько лет назад. С журналистами, как убедился корреспондент ТАСС, полицейские общаться категорически отказываются.

Сейчас имя Трампа по-прежнему остается на фасаде здания. Рядом с ним возведены строительные леса, однако работы по демонтажу надписи не начаты. Дело в том, что Минюст США, представляющий администрацию центра, обратилась в апелляционный суд, требуя отсрочить выполнение решения о возвращении комплексу первоначального названия — Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Ранее федеральный окружной суд в Вашингтоне отказался дать такую отсрочку.

Решение о переименовании комплекса в честь Трампа принял 18 декабря 2025 года совет управляющих центра. С того дня площадка стала официально называться Центром исполнительских искусств имени Джона Кеннеди и Дональда Трампа — в честь 35-го и 45-го и 47-го президентов США. Однако суд, рассматривавший иски, поданные к центру в связи с его переименованием и планами капитального ремонта, счел, что совет управляющих превысил полномочия, приняв решение о переименовании. Судья предписал в течение двух недель вернуть комплексу прежнее название. В постановлении судьи указывалось, что переименование комплекса возможно только при участии Конгресса США.

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