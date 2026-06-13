В аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на полёты

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Об этом сообщает Росавиация.
Ограничения касаются как посадки, так и вылета самолётов.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.
При этом, согласно действующему NOTAM, воздушная гавань продолжает принимать и отправлять регулярные рейсы в промежутке с 8:30 до 20:00 мск.
Ранее в аэропорту Краснодара были введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.