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В аэропорту Геленджика введены дополнительные ограничения на полёты

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

В аэропорту Геленджика введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Об этом сообщает Росавиация.

Ограничения касаются как посадки, так и вылета самолётов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в публикации.

При этом, согласно действующему NOTAM, воздушная гавань продолжает принимать и отправлять регулярные рейсы в промежутке с 8:30 до 20:00 мск.

Ранее в аэропорту Краснодара были введены дополнительные временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.