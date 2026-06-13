Канада спаслась от поражения от Боснии и Герцеговины на старте чемпионата мира по футболу

Сборные Боснии и Герцеговины и Канады сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Второй из трёх запланированных матчей открытия турнира прошёл на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто и завершился со счётом 1:1.
На 21-й минуте счёт открыл Йово Лукич. Также этот мяч стал первым голом с углового на этом турнире.
На 78-й Кайл Ларин сравнял счёт.
В следующем туре Босния и Герцеговина встретится со Швейцарией (18 июня), а Канада — с Катаром (19 июня).
Ранее Мексика победила ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу.
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