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Канада спаслась от поражения от Боснии и Герцеговины на старте чемпионата мира по футболу

Сборные Боснии и Герцеговины и Канады сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Сборные Боснии и Герцеговины и Канады сыграли вничью в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Второй из трёх запланированных матчей открытия турнира прошёл на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто и завершился со счётом 1:1.

На 21-й минуте счёт открыл Йово Лукич. Также этот мяч стал первым голом с углового на этом турнире.

На 78-й Кайл Ларин сравнял счёт.

В следующем туре Босния и Герцеговина встретится со Швейцарией (18 июня), а Канада — с Катаром (19 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Ранее Мексика победила ЮАР в матче открытия чемпионата мира по футболу.

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