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Лейтенант Мокшин вытащил двух раненых солдат из горящей машины

Благодаря действиям офицера удалось сохранить жизни военных.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Лейтенант Евгений Мокшин вытащил и эвакуировал двух раненых солдат, находившихся в горящей после удара дрона машине. Спасение осложнилось детонирующим от пожара боекомплектом, сообщили в Минобороны РФ.

Заместитель командира гаубичного дивизиона Мокшин выполнял задачу по смене позиций в батарее. Когда он находился в колонне, по впереди идущей машине ударил дрон, из-за чего машина загорелась, а боекомплект начал детонировать.

«Лейтенант Мошкин незамедлительно организовал оборону для отражения повторных атак FPV-дронов противника и первым бросился к горящему автомобилю. Несмотря на угрозу повторной детонации боекомплекта, он извлек двух раненых военнослужащих и оказал им первую медицинскую помощь. После чего увел колонну на безопасное удаление от поврежденного автомобиля. Благодаря смелости и мужеству лейтенанта Евгения Мошкина удалось сохранить жизни боевых товарищей», — говорится в сообщении.

В министерстве упомянули еще один похожий случай. Сержант Владислав Горелочкин в составе группы эвакуировал поврежденную технику. Впереди двигающийся автомобиль был атакован ударным БПЛА противника. Сержант бросился к горящему автомобилю, несмотря на угрозу очередной атаки FPV-дроном, вытащил двух раненых военнослужащих и эвакуировал их в безопасное место. Бойцов удалось спасти.

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